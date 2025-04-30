قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي رقم 607 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وذلك في العدد رقم 16 مكرر ب في 23 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، الموافقة على «اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.