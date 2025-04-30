الأوبرا تستضيف حفلا موسيقيا يجمع بين الأندى بوب النمساوي والجاز السوداني

كتبت- إلهام الكردوسي:

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي تحت إدارة دانيلا هيرتا، نائبة السفير بالقاهرة، حفلا موسيقيا للمغنيتين أوسكا (النمسا) وهبة الجزولي (السودان)، بمصاحبة فرقة موسيقية نسائية بالكامل تضم إحدى عشر عازفة يستخدمن الموسيقى كوسيلة للتعبير عن القضايا المجتمعية بالسودان، وذلك في التاسعة مساء الأحد 4 مايو على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج توليفة إبداعية فريدة تجمع موسيقى الأندى بوب النمساوية التي تنبض بالمشاعر والتأملات السردية وتحمل مذاق البساطة والعمق مع طابع الجاز وعمق البلوز بروح سودانية تمتلئ بالعاطفة والتجريب وتستلهم التراث الثقافي للجنوب.

توليفة موسيقى الأندى بوب والجاز والبلوز بين النمسا والسودان في الأوبرا

أوسكا مغنية وكاتبة أغانى نمساوية شهيرة تميزت بأداء الأعمال التى تنتمى إلى قالب موسيقى الأندى بوب المميزة ، قدمت عروضا مع عدد من المشاهير، أما هبة الجزولى مغنية وكاتبة أغاني سودانية شابة نشأت فى بيئة فنية وشاركت بالعديد من برامج التبادل الثقافي والفني كمغنية ومخرجة فيديو، قدمت الكثير من العروض العالمية ولاقت استحسان الجمهور والنقاد، بحسب بيان دار الأوبرا.