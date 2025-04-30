الأوبرا تستضيف حفلا موسيقيا يجمع بين الأندى بوب النمساوي والجاز السوداني

الأوبرا تستضيف حفلا موسيقيا يجمع بين الأندى بوب النمساوي والجاز السوداني

الأوبرا تستضيف حفلا موسيقيا يجمع بين الأندى بوب النمساوي والجاز السوداني

كتبت- إلهام الكردوسي:

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي تحت إدارة دانيلا هيرتا، نائبة السفير بالقاهرة، حفلا موسيقيا للمغنيتين أوسكا (النمسا) وهبة الجزولي (السودان)، بمصاحبة فرقة موسيقية نسائية بالكامل تضم إحدى عشر عازفة يستخدمن الموسيقى كوسيلة للتعبير عن القضايا المجتمعية بالسودان، وذلك في التاسعة مساء الأحد 4 مايو على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج توليفة إبداعية فريدة تجمع موسيقى الأندى بوب النمساوية التي تنبض بالمشاعر والتأملات السردية وتحمل مذاق البساطة والعمق مع طابع الجاز وعمق البلوز بروح سودانية تمتلئ بالعاطفة والتجريب وتستلهم التراث الثقافي للجنوب.

توليفة موسيقى الأندى بوب والجاز والبلوز بين النمسا والسودان في الأوبرا

أوسكا مغنية وكاتبة أغانى نمساوية شهيرة تميزت بأداء الأعمال التى تنتمى إلى قالب موسيقى الأندى بوب المميزة ، قدمت عروضا مع عدد من المشاهير، أما هبة الجزولى مغنية وكاتبة أغاني سودانية شابة نشأت فى بيئة فنية وشاركت بالعديد من برامج التبادل الثقافي والفني كمغنية ومخرجة فيديو، قدمت الكثير من العروض العالمية ولاقت استحسان الجمهور والنقاد، بحسب بيان دار الأوبرا.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا