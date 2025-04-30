محافظ كفر الشيخ: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، لمناقشة عددًا من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفى شوقي المستشار العسكري، واللواء دكتور سامح العزب مدير الإدارة العامة لمرور كفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات الخدمية، ومديري عموم الإدارات، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة شؤون المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية.

تحسين الخدمات في مختلف القطاعات والمجالات

وناقش المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، عددًا من القرارات المهمة التي تهدف إلى تحسين الخدمات في مختلف القطاعات والمجالات، بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة لأهالي المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطعة أرض مساحتها قيراطين لإقامة محطة صرف صحي بقرية صندلا بمركز كفرالشيخ للصالح العام، كما وافق أيضاً على تخصيص قطعة أرض مساحتها 8 قراريط لإقامة محطة تحلية مياه شرب بقرية دقميرة بمركز كفر الشيخ للنفع العام.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّه ناقش خلال اجتماع المجلس التنفيذي عدداً من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية التى تهدف إلى تحقيق الخدمات المتنوعة لأهالي المحافظة، قائلاً: «بنحلم وحلمنا لا ينتهى لتنال محافظة كفر الشيخ مكانتها بين أفضل محافظات الجمهورية، والخير قادم، ونستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وهدفنا رضا المواطن».