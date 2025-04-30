أستاذ إدارة: الدولة توفر تيسيرات عديدة لجذب صغار وكبار المستثمرين

قال أستاذ الإدارة والاستثمار الدكتور محمد الشوادفي، إن هناك جهودا تُبذل لتوطين الصناعة في مصر، وذلك من خلال تيسيرات لجذب صغار وكبار المستثمرين، موضحا أن هذه التيسيرات تسهدف إلى توسيع نطاق توطين الصناعات المختلفة؛ بحيث تشمل كل المحتويات التصنيعية وكل أنواع رجال الأعمال الذين يرغبون في التصنيع.

تحقيق فائض من النقد الأجنبي

وتابع «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، اليوم الأربعاء، أن من ضمن الأهداف هو أن يكون هناك إحلال محل الواردات والعمل على استغلال الموارد المحلية، وفي نفس الوقت أن يكون أكبر جزء من التصنيع موجه إلى السوق الخارجية حتى يمكن أن يدعم الموازنة العامة للدولة ويحقق فائضا من النقد الأجنبي.

فلسفة توطين الصناعة

وأكد أن تلك الأهداف تأتي ضمن استراتيجية دولة لتنمية الاقتصاد والعمل على إعادة هيكلته، وأن يكون قادرا على المنافسة وقائما على الخلق والابتكار، لأن توطين الصناعة فلسفة تحتاج إلى مجهودات كثيرة.