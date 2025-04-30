إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

كتب - كريم روماني

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً اليوم الأربعاء، وذلك بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي تشهدها المنطقة، والتي أدت إلى انخفاض حاد في الرؤية الأفقية وتدهور كبير في الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح الجنوبية ما بين 20 إلى 25 عقدة، وارتفع الموج إلى ما يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار، ما أسفر عن اضطراب شديد في حالة البحر.

وفي ضوء هذه الظروف الجوية المضطربة، تقرر إيقاف حركة الملاحة البحرية وتعليق كل الأنشطة البحرية داخل الميناء، بما في ذلك عمليات دخول وخروج الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح وسلامة حركة الملاحة البحرية.

رفع درجة الاستعداد والطوارئ بمواني البحر الأحمر

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع موانئ البحر الأحمر، حيث يتم متابعة الوضع بشكل مستمر من قبل غرف العمليات في كافة الموانئ بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسية بالهيئة. وتعمل الغرف على تبليغ رئيس الهيئة أولاً بأول حول أي مستجدات، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتتبع حالة الطقس وتقديم التوقعات اللازمة.

تفعيل كل التدابير الاحترازية

ووجه اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، بتفعيل كافة التدابير الاحترازية، والتي تشمل التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، واتباع إجراءات السلامة البحرية لمنع وقوع أي حوادث. كما تم تأكيد ضرورة الاستعداد التام لمواجهة أي طارئ قد يحدث في الساعات القادمة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وضمان استمرارية سلامة الملاحة البحرية في جميع الموانئ التابعة لها.