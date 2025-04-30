عبد المحسن سلامة: زيادة غير مسبوقة في البدل.. ورفع القرض الحسن إلى 20 ألف جنيه

عبد المحسن سلامة: زيادة غير مسبوقة في البدل.. ورفع القرض الحسن إلى 20 ألف جنيه

عبد المحسن سلامة: زيادة غير مسبوقة في البدل.. ورفع القرض الحسن إلى 20 ألف جنيه

أعلن الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، الاتفاق مع وزير المالية أحمد كجوك، على زيادة البدل للصحفيين بأرقام غير مسبوقة تليق بالصحفيين، مؤكدا أن هذه الزيادة ستعقبها زيادات أخرى متتالية لسد الفجوة بين البدل والمتطلبات المعيشية.
عبدالمحسن سلامة
أكد «سلامة» أن قيمة الزيادة المقررة في البدل تماثل تماما قيمة الزيادة في المعاشات، مشيرا إلى تقديم الدعم لأسر المحبوسين حتى تسوية قضاياهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عبد المحسن سلامة اليوم، بمقر جريدة الأهرام بحضور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وكبار الكتاب والصحفيين.
عبدالمحسن سلامة
وأعلن زيادة دعم القرض الحسن من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، وزيادة إعانة البطالة، ورفع منحة زواج الأبناء إلى 40 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه بحث كذلك مع وزير المالية العمل على التنسيق الثنائي لتوفير مزيد من المساندة للنقابة في الأنشطة والتدريب والعلاج، بما يؤدى فى النهاية إلى توفير بيئة عمل مناسبة للصحفيين تكون حافزا لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفترة المقبلة.
الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة

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