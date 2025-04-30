ضبط مدير مصنع غير مرخص لإنتاج أسمدة مغشوشة في الجيزة

ضبط مدير مصنع غير مرخص لإنتاج أسمدة مغشوشة في الجيزة

ضبط مدير مصنع غير مرخص لإنتاج أسمدة مغشوشة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول عن مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر، في دائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، عقب تحريات أجرتها الأجهزة الأمنية حول نشاط المصنع.

عُثر بداخل المصنع على 100 طن من المواد الخام مجهولة المصدر المستخدمة في تصنيع الأسمدة المغشوشة، إضافة إلى 60 طنًا من المنتج النهائي للأسمدة الزراعية المغشوشة، وخط إنتاج كامل، وكميات كبيرة من الشكائر والعبوات الفارغة المعدة للتعبئة

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري وحماية المستهلكين.

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