الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. 432 فيزا بالغربية
الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. 432 فيزا بالغربية
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كتب - كريم روماني
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة متاح إلكترونيًا، ويتم التنسيق مع جميع المديريات على مستوى الجمهورية لمتابعة عملية تسليم فيزا «تكافل وكرامة» للأسر التي استوفت جميع الشروط المطلوبة للبرنامج.
الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة
وسلّمت حسناء إبراهيم، مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية 432 فيزا تكافل وكرامة «إصدار جديد وإعادة إصدار» وذلك تنفيذًاً لتعليمات الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وذلك في إطار تقديم الخدمات لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأشد احتياجا بكافة القرى.
برنامج تكافل وكرامة
أكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، مدير برنامج «تكافل وكرامة»، أن الوزارة تُضيف شهريا أسرا جديدة للبرنامج، من الأسر الأولى بالرعاية، وتخرج أخرى أيضا، كونها خرجت عن دائرة الاستحقاق، موضحا أن لديهم قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن جميع المستفيدين.
وردا على وجود أخطاء في تسجيل مستفيدي «تكافل وكرامة»، أكد مساعد وزيرة التضامن، لـ«الوطن» أنه هناك ما يُسمى بأخطاء الإدارج وأخطاء الإقصاء، موضحاً أن أخطاء الإدراج تعني وجود مستفيد في البرنامج دون استحقاقه، ويساعد في ذلك المبدأ الحاكم لبرنامج الدعم النقدي، وهو عدم معرفة الدخل الحقيقي لكل فرد: «لا توجد دولة على مستوى العالم تعرف الدخل الحقيقي لكل مواطن فيها».