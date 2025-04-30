الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. 432 فيزا بالغربية

كتب - كريم روماني

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة متاح إلكترونيًا، ويتم التنسيق مع جميع المديريات على مستوى الجمهورية لمتابعة عملية تسليم فيزا «تكافل وكرامة» للأسر التي استوفت جميع الشروط المطلوبة للبرنامج.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وسلّمت حسناء إبراهيم، مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية 432 فيزا تكافل وكرامة «إصدار جديد وإعادة إصدار» وذلك تنفيذًاً لتعليمات الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وذلك في إطار تقديم الخدمات لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأشد احتياجا بكافة القرى.