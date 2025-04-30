حسني شتا ينتهي من تصوير أولى بطولاته السينمائية «اتجاه واحد»

انتهى أبطال وصنّاع فيلم «اتجاه واحد» من تصوير كافة مشاهده خلال الساعات القليلة الماضية، ويشارك في بطولته كل من حسني شتا وهايدي رفعت، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين.

قصة فيلم «اتجاه واحد»

يجسّد الفنان حسني شتا خلال أحداث الفيلم شخصية رسام يُدعى «آدم»، تربطه علاقة وطيدة بعائلته، لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد تعرضه لصدمة كبيرة، ليجد نفسه في مواجهة مع ذاته فقط.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من السايكو دراما، حيث يسلّط الضوء على التحولات النفسية التي يعيشها البطل والصراعات الداخلية التي تقوده إلى مسارات غير متوقعة.

أبطال فيلم إتجاه واحد

فيلم اتجاه واحد من بطولة حسني شتا، هايدي رفعت ، معتز السويفي، تامر فرج احمد، محارب دوجلاس، عمرو عاكف، لبنى عزت، ناردين عبد السلام، طارق النهري، ومن تأليف عبد الرحمن فتحي، اخراج حسن حجازي، مدير تصوير مروان القاضي و مينا مرزوق، مهندس ديكور محمد حاتم، منتج فني احمد عادل بالاضافة لعدد من الأطفال وهم غزل ابو شادي و كنزي أسامة و حمزة ياسر، من إنتاج ميموري ستوديوز للمنتجان ميمو علاء الدين و محمود ابو شادي، ومن المقرر عرضه عبر احدي المنصات الالكترونية.