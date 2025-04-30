مواليد 3 أبراج فلكية يفضلون الاحتفاظ بمشاعرهم.. بينهم السرطان

كتبت: عبير خالد

يميل أصحاب بعض الأبراج الفلكية إلى الاحتفاظ بمشاعرهم وعدم البوح بها بسهولة، وذلك حفاظاً على خصوصيتهم التي لا يرغبون في أن يطّلع عليها الآخرون، باعتبارها شأناً شخصياً لا يهم سواهم، وفقاً لما أورده موقع «yourtango».

برج الأسد

مواليد برج الأسد يعشقون الخصوصية، ولا يفضلون أن يعرف أحد ما يدور في أذهانهم، خاصة حين يتعلق الأمر بالمشاعر، فهم بطبعهم أشخاص كتومون، ولا يعبّرون عما في داخلهم بسهولة، حتى أمام أقرب الناس إليهم.

برج الثور

يُعرف مواليد برج الثور بطبيعتهم العملية، ولا يرون في التعبير عن المشاعر أولوية أو ضرورة، لذا يحتفظون بها لأنفسهم، يفضلون معالجة شؤونهم العاطفية بأنفسهم دون تدخل من أحد، ويعتبرون ما يشعرون به أمراً خاصاً لا ينبغي لأحد الاطلاع عليه.

برج السرطان

رغم ما يُعرف عن مواليد برج السرطان من عاطفة قوية، إلا أنهم نادراً ما يظهرونها. فهم لا يتسرعون في اتخاذ القرارات، ويحتفظون بمشاعرهم لأنفسهم، سواء كانت حباً أو حزناً أو أي شعور آخر، ويفضلون الكتمان على الإفصاح.