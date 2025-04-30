«التعليم» تتخذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة بدمنهور

كتبت أميرة فكري:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان عاجل، إن هناك تنسيق كامل بينها وبين محافظة البحيرة، فور صدور حكم محكمة الجنايات في قضية الطفل ياسين اليوم.

وجرى التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة، ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور، وتشكيل لجنة لمراجعة كل أعمال المدرسة، وعرض تقرير عاجل بذلك الشأن.