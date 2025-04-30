«التعليم» تتخذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة بدمنهور

«التعليم» تتخذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة بدمنهور

«التعليم» تتخذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة بدمنهور

كتبت أميرة فكري:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان عاجل، إن هناك تنسيق كامل بينها وبين محافظة البحيرة، فور صدور حكم محكمة الجنايات في قضية الطفل ياسين اليوم.

وجرى التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة، ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور، وتشكيل لجنة لمراجعة كل أعمال المدرسة، وعرض تقرير عاجل بذلك الشأن.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا