عامل بمصنع غزل المحلة: الماكينات الحديثة أسهمت في زيادة جودة الإنتاج

عامل بمصنع غزل المحلة: الماكينات الحديثة أسهمت في زيادة جودة الإنتاج

عامل بمصنع غزل المحلة: الماكينات الحديثة أسهمت في زيادة جودة الإنتاج

قال محمد حسن عبدالمقصود، أحد العاملين في أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بمدينة المحلة الكبرى، إنه يعمل بالمصنع منذ 14 عامًا، ويُشرف حاليًا على مرحلة السحب والبرم، التي وصفها بأنها من أهم مراحل الإنتاج في صناعة الغزل.

تطور هائل في منظومة الغزل والنسيج

أشار خلال لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر قناة «الحياة»، اليوم، إلى أن المصنع الجديد يشهد تطورًا هائلًا في المنظومة التكنولوجية، مؤكدًا أن هناك تحديثًا كبيرًا في المعدات، ما أسهم في رفع جودة الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل.

جاهزية التعامل مع المعدات الجديدة

أضاف أنه جرى تدريب العاملين على استخدام الماكينات الحديثة من خلال مدرسة تدريب متخصصة استمرت لمدة 15 يومًا، وجرى تأهيل كل عامل في التخصص الخاص به، لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع المعدات الجديدة فور تشغيلها.

أوضح أن العاملين وصلوا إلى مصنع الغزل والنسيج وهم يمتلكون خلفية كافية عن طريقة العمل على المعدات الحديثة، وهو ما ساعد على تسريع الأداء وتحقيق أفضل نتائج ممكنة منذ اللحظة الأولى للتشغيل.

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