«الحياة اليوم» يواصل جولاته داخل أكبر مصنع للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

واصل برنامج «الحياة اليوم» تقديم سلسلة حلقاته الميدانية من داخل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، بمدينة المحلة الكبرى، حيث أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي جولة داخل المصنع، رفقة عدد من المهندسين والعاملين، لتسليط الضوء على ما يشهده هذا الصرح الصناعي العريق من تطوير.

جولة داخل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم

وأكد «شردي»، خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج تأسست منذ 98 عامًا، وستحتفل بعد عامين بمرور قرن كامل من الإبداع والنجاحات، مشيرًا إلى أن تأسيسها يعود إلى عام 1927، حين وضع طلعت حرب حجر الأساس لها، لتصبح رمزًا للتنمية الصناعية في مصر.

مبانٍ أثرية تشهد على تاريخ صناعة الغزل والنسيج

وأشار الإعلامي محمد مصطفى شردي، إلى أن مباني الشركة تحمل قيمة تاريخية وتسجل ضمن المعالم المعمارية المميزة، موضحًا أن هذه المنشآت التاريخية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ضمن خطة تطوير شاملة.

تطوير غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

وأوضح أن مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، رغم مكانتها، لم تشهد تطويرًا حقيقيًا منذ عقود، حتى جاءت إرادة الدولة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية، لا سيما في توسيع الرقعة الزراعية للقطن المصري.