الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم إلكترونيا.. خطوات بسيطة

كتبت-إسراء حامد محمد

بحلول نهاية كل شهر، يبدأ كثير من المواطنين في دفع فواتير المرافق الأساسية الخاصة بالمنزل، سواء كانت فواتير كهرباء أو مياه أو غاز، ومن أبرز تلك الفواتير التي يحرص الكثيرون على دفعها لتجنب انقطاع خدمة الإنترنت المنزلي فاتورة التليفون، ما يجعلهم يهتمون بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى السنترال التابع له المواطن لمعرفة قيمة الفاتورة الخاصة به.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين فرصة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم إاكترونيا عبر الموقع، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

في البداية يقوم الراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم بالدخول للموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات عبر محرك البحث جوجل.

وبعد الدخول للصفحة الرئيسية يتم اختيار الأيقونة الخاصة بفاتورة التليفون الأرضي.

ثم بعدها يتم إدخال رقم الهاتف الأرضي وكلمة المرور الخاصة بحساب المستخدم على الموقع.

وبعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عن الفاتورة الخاصة به وكود المحافظة في الخانة المخصصة لذلك.

ثم يتم الضغط على الاستعلام، حتى تظهر قيمة الفاتورة الخاصة بالمواطن.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن للراغبين في دفع فاتورة التليفون الأرضي الخاصة به بالضغط على أيقونة دفع الفاتورة، ثم بتم إدخال بيانات البطاقة البنكية التي يرغب في الدفع منها، ثم يضغط تأكيد عملية الدفع.