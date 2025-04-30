أسامة كمال: إيلون ماسك أكبر الخاسرين بعد 100 يوم من ولاية ترامب الثانية

أسامة كمال: إيلون ماسك أكبر الخاسرين بعد 100 يوم من ولاية ترامب الثانية

أسامة كمال: إيلون ماسك أكبر الخاسرين بعد 100 يوم من ولاية ترامب الثانية

قال الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي إم سي» على قناة «دي إم سي»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتم 100 يوم في ولايته الثانية بالبيت الأبيض، مشيرًا إلى أن هذه الفترة كشفت العديد من المؤشرات الاقتصادية والسياسية التي لفتت أنظار الخبراء حول العالم.

أسهم تسلا تتراجع 33% في أول 100 يوم من ولاية ترامب الثانية

أوضح أن الرابح الأكبر خلال هذه الفترة كان الروبل الروسي، الذي ارتفع بنسبة 23%، كما ارتفع سعر الذهب بنسبة 22%، أما الخاسر الأكبر بحسب تحليلات اقتصادية، فكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي شهدت شركته «تسلا» تراجعًا في أسهمها بنسبة 33%، كما انخفضت ثروته بنسبة 25%، إلى جانب تفكيكه لعشرات الوكالات التابعة له.

أضاف أن الـ100 يوم الأولى من الولاية الثانية للرئيس الأمريكي ترامب شهدت إعادة رسم السياسات الأمريكية، حيث بدا واضحًا أن الولايات المتحدة تعيد تقييم علاقاتها الدولية، وتحاول بناء خريطة جديدة للعلاقات الدبلوماسية والتجارية والأمنية، موضحًا أن الصين كانت ولا تزال الساحة الأبرز في سياسة ترامب، مشيرًا إلى أن الحرب التجارية التي بدأها في ولايته الأولى تتواصل بشكل أعنف خلال ولايته الثانية.

وتابع: «من السذاجة أن نحكم على ترامب بعد 100 يوم فقط دون الرجوع إلى ولايته الأولى، التي كانت الأساس الحقيقي لما نراه الآن من تحولات استراتيجية كبرى في السياسة الأمريكية».

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