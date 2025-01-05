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الخميس، 01 مايو 2025
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أوكرانيا تستعد لتوقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أوكرانيا تستعد لتوقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أوكرانيا تستعد لتوقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إنّه سيتم توقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة المقبلة، حسب ما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

توقيع اتفاقية المعادن

وفي نهاية مارس، تلقّت أوكرانيا نسخة جديدة من اتفاقية المعادن من الولايات المتحدة، وصفتها العديد من وسائل الإعلام والنواب الأوكرانيين بأنّها لا تصبّ بتاتًا في مصلحة كييف.

وكان من المقرر أن يشهد فبراير 2025 التوقيع على اتفاق إطاري بشأن الملف، لكنّ المشادّة الكلامية التي دارت آنذاك في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضيفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حالت دون ذلك.

وفي 30 مارس، حذّر ترامب زيلينسكي من أنّه سيواجه «مشكلة كبيرة» إذا لم يتمّ التوقيع على هذا الاتفاق.

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