وفي وقت سابق، أكد أن أمريكا استقبلت استثمارات تقدر بتريليونات الدولارات، وذلك خلال كلمته باجتماع الحكومة الأمريكية.

علينا ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من بلدنا

ونوه بأنه يتم العمل على تخصيص استثمارات كبيرة لتطوير صناعة الرقائق الإلكترونية في أمريكا، مضيفًا: «علينا ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من بلدنا وهذا ما جعلنا نفوز بالانتخابات، ونواجه بعض المشاكل مع القضاة بخصوص ملف الهجرة».