قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الامريكية توصلت اليوم لاتفاق مع أوكرانيا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل.
ترامب: هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع الصين خلال الفترة المقبلة
ترامب: هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع الصين خلال الفترة المقبلة
نقترب من توقيع صفقات تجارية مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان
وأوضح ترامب، أن هناك فرصة كبيرة للتوصل لاتفاق مع الصين خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «نقترب من توقيع صفقات تجارية مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان».
وفي وقت سابق، أكد أن أمريكا استقبلت استثمارات تقدر بتريليونات الدولارات، وذلك خلال كلمته باجتماع الحكومة الأمريكية.
علينا ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من بلدنا
ونوه بأنه يتم العمل على تخصيص استثمارات كبيرة لتطوير صناعة الرقائق الإلكترونية في أمريكا، مضيفًا: «علينا ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من بلدنا وهذا ما جعلنا نفوز بالانتخابات، ونواجه بعض المشاكل مع القضاة بخصوص ملف الهجرة».