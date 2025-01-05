وزير الدفاع الأمريكي: إيران ستدفع ثمن دعمها للحوثيين

وزير الدفاع الأمريكي شارك تفاصيل خطة هجوم على جماعة الحوثي اليمنية

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، شارك تفاصيل خطة هجوم على جماعة الحوثي اليمنية، مارس المنقضي، في محادثة جماعية ضمّت زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي، ما أثار المزيد من التساؤلات حول استخدامه لتطبيق مراسلة غير سري لتبادل تفاصيل أمنية بالغة الحساسية.

وتفيد تقارير بأن «هيجسيث» شارك تفاصيل الهجوم نفسها التي كشفتها مجلة «ذا أتلانتيك»، شهر مارس، بعد ضم رئيس تحريرها جيفري جولدبرج عن طريق الخطأ في محادثة منفصلة عبر تطبيق «سيجنال»، في واقعة شملت جميع كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وسبّبت حرجًا بالغًا.