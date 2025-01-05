سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-5-2025

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-5-2025

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-5-2025

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الخميس 1-5-2025، مستويات تتراوح بين 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، وفق الأسعار المعلنة في البنوك، ووسط متابعة لأسعار العملة السعودية، بالتزامن مع موسم رحلات العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم

وجاء سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس بالبنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، عبر مواقعها الإلكترونية، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنك الأهلي المصري 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 13.39 جنيه للشراء، و 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع..

سعر الريال السعودي اليوم في cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه اليوم 13.50 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي cib.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه، في تعاملات بنك مصر 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.50 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

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