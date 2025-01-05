«تزدهر بالثناء وتكره التجاهل».. 3 أبراج فلكية تحب أن تكون محل اهتمام من الآخرين

«تزدهر بالثناء وتكره التجاهل».. 3 أبراج فلكية تحب أن تكون محل اهتمام من الآخرين

«تزدهر بالثناء وتكره التجاهل».. 3 أبراج فلكية تحب أن تكون محل اهتمام من الآخرين

كتبت: عبير خالد

يحب أصحاب بعض الأبراج الفلكية أن يكونوا محل اهتمام، فيرغبون في جذب انتباه الأخرين إليهم، فذلك يشعرهم بالكثير من السعادة، خاصة عند سماع كلمات الثناء والمدح، مما يكسبهم شعورًا بالثقة بالنفس، ويجعلهم متقبلين لذاتهم، ويمكن معرفة أصحاب هذه الأبراج وفقًا لـ«yourtango».

برج الأسد

مواليد برج الأسد من الأشخاص الذين يحبون سماع كلمات الثناء والمدح بصورة مستمرة، فذلك يساعدهم كثيرًا في تحسين حالتهم المزاجية وتجديد نشاطهم، لينعكس ذلك على حياتهم المهنية، فيزداد شغفهم لإنجاز المهام التي تسند إليهم، بالإضافة إلى الرغبة المستمرة في تطوير مهاراتهم، حتى يتمكنوا من تحقيق ما يرغبون.

برج الاسد

برج العذراء

أصحاب برج العذراء على الرغم من إظهارهم عكس ذلك، إلا أنهم يحبون أن يكونوا محل اهتمام ويفضلون سماع الكثير من كلمات التشجيع والثناء خاصة في العمل، فذلك يجعلهم في قمة السعادة، ليظهروا إبداعهم وقدرتهم على توليد الأفكار بصورة مبتكرة عصرية، لتنال على إعجاب رئيسهم في العمل، الذي يميل إلى اتباع ذلك الأسلوب معهم دومًا، فمواليد برج العذراء يحبون أن يكونوا دومًا محل اهتمام من الأخرين.

برج العذراء

برج السرطان

مواليد برج السرطان لديهم دومًا جانب آخر من شخصيتهم،لا يظهرونه أمام أحد، إلا أنه يظهر عادة في التجمعات المختلفة، إذ يحب أصحاب برج السرطان أن يكونوا محل اهتمام، ويشعرون بحالة من الإزعاج والضيق عند حدوث عكس ذلك، ليصمتوا تمامًا طوال فترة تواجدهم، الأمر الذي يدفع الأخرين إلى سؤالهم بشكل متكرر عن سبب ذلك، في محاولة من أصحاب برج السرطان إلى أن يكونوا محل اهتمام مجددًا.

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