غارة إسرائيلية وقصف مدفعي على خان يونس ودير البلح بقطاع غزة

غارة إسرائيلية وقصف مدفعي على خان يونس ودير البلح بقطاع غزة

غارة إسرائيلية وقصف مدفعي على خان يونس ودير البلح بقطاع غزة

كتب: هانى حسن

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية٬ إن مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة تشهد تصعيداً عسكرياً جديداً، إذ أن الطائرات المُسيّرة الإسرائيلية استهدفت صباح اليوم أحد المواطنين في حي المنارة جنوب شرق المدينة، ما أسفر عن استشهاده على الفور.

غارة إسرائيلية على المواصي

وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية منى عوكل، أن الطيران الحربي شن غارة على المنطقة الغربية وتحديداً في المواصي، أودت بحياة ثلاثة فلسطينيين، بينهم امرأة، ليرتفع عدد الشهداء في خان يونس إلى أربعة منذ ساعات الفجر.

قصف عشوائى مدفعي في دير البلح

وتابع أن أصوات الانفجارات لا زالت تُسمع بوضوح وسط القطاع، نتيجة القصف المدفعي العشوائي الذي يستهدف المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح، حيث سقطت عدة قذائف بالقرب من أبراج القسطل، مسببةً إصابات متفاوتة في صفوف المواطنين جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج، أما في شمال القطاع، فقد استُشهد ثلاثة فلسطينيين في بلدة بيت لاهيا نتيجة غارة جوية، ليصل عدد الشهداء حتى اللحظة إلى سبعة في مختلف أنحاء القطاع.

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