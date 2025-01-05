سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، اليوم الخميس 1-5-2025، مستويات تتراوح بين 50.74 و50.84 جنيه، وفقًا لما أعلنته المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري

نستعرض من خلال السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الآن، في البنك المركزي 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فيما جاء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي الآن، بـ50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، في المصرف المتحد، 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، إلى 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بينما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي CIB، بـ50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.