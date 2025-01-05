سعر اليورو اليوم الخميس 1-5-2025 مقابل الجنيه في البنوك

سعر اليورو اليوم الخميس 1-5-2025 مقابل الجنيه في البنوك

سعر اليورو اليوم الخميس 1-5-2025 مقابل الجنيه في البنوك

سجل‎ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 1-5-2025، مستوى سعري يتراوح ما بين 57.28 جنيه و57.60 جنيه، وفقًا لبيانات الأسعار على المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

يأتي سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، كالتالي:

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل ‎سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 57.45 جنيه للشراء، و57.95 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء ‎سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 57.28 جنيه للشراء، و57.60 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ ‎سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 57.28 جنيه للشراء، و57.60 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل ‎سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 57.28 جنيه للشراء، و57.60 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

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