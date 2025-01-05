كتبت- أميرة عزالدين

كشف الفنان أحمد عبدالحميد عن آخر تطورات الحالة الصحية لطفلته ليلي، التى تمكث داخل المستشفي منذ ولادتها، ولم يكن يعلم ماهية مرضها ويحاول الأطباء أن يكتشفونه وتشخصيه منذ ولادتها.

آخر تطورات الحالة الصحية لابنة أحمد عبدالحميد