الفنان أحمد عبدالحميد يطلب الجمهور الدعاء لابنته: «بتعمل عملية فى المخ»

الفنان أحمد عبدالحميد يطلب الجمهور الدعاء لابنته: «بتعمل عملية فى المخ»

الفنان أحمد عبدالحميد يطلب الجمهور الدعاء لابنته: «بتعمل عملية فى المخ»

كتبت- أميرة عزالدين

كشف الفنان أحمد عبدالحميد عن آخر تطورات الحالة الصحية لطفلته ليلي، التى تمكث داخل المستشفي منذ ولادتها، ولم يكن يعلم ماهية مرضها ويحاول الأطباء أن يكتشفونه وتشخصيه منذ ولادتها.

آخر تطورات الحالة الصحية لابنة أحمد عبدالحميد

وقال الفنان أحمد عبدالحميد عن آخر تطورات الحالة الصحية لابنته ليلي٬ من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك٬ قائلا: «ليلى بنتى داخله تعمل عملية في المخ ادعولها وادعولنا.. اللهم إنى لا اسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه».
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آخر أعمال الفنان أحمد عبدالحميد

وحقق الفنان أحمد عبدالحميد نجاحا جماهيريا كبيرا في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل ظلم المصطبة مع الفنانة ريهام عبدالغفور وفتحي عبدالوهاب وإياد نصار، والذي عرض في النصف الثاني وتضمن 15 حلقة من التشويق والاثارة في إطار اجتماعي عن العادات والتقاليد الخاطئة والموروثات فى الأقاليم.

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