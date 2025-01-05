باحثة سياسية: عجز بالمؤسسات الدولية في الضغط على أمريكا لوقف حرب غزة

كتب: أحمد عبد القادر



قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن مرافعات محكمة العدل الدولية مهمة جدا فى سياق تحقيق العدالة الإنسانية وحقوق الشعوب، ولكن هناك بعض الأسباب التى تؤدى إلى عدم ثقة الشعب الفلسطينى فى المنظمات الدولية، لأن بعض الدول الكبرى تغلب مصالحها السياسية والاستراتيجية على بعد القانون الدولي.

إزدواجية المعايير مازالت موجودة

وأضافت فى مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ازدواجية المعايير مازالت موجودة وهناك عجز للمؤسسات الدولية فى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل وقف هذه الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية.

ولفت، إلى أن توازنات القانون الدولي مهمة جدا لكن مازال توازن قانون الغاب هو الذى يدفع مصالح الدول السياسية والاقتصادية والأمنية على مصالح الدول الضعيفة.

الضغط على دولة الاحتلال حتى هذه اللحظة لا يؤثر

وتابعت: «الضغط على دولة الاحتلال حتى هذه اللحظة لا يؤثر إلا إذا كان هناك ضغطا حقيقيا بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار».

وأوضحت، أن وجود للقانون الدولي وأهمية محكمة العدل الدولية ومرافعتها فى تغيير الوضع الحالى كبيرة، وفى خلال الأسبوعين المقبلين ستصل نسبة التشبيع إلى 98%.