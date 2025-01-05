توريد 35 ألف طن قمح إلى شون وصوامع كفر الشيخ

أعلن المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، عن استمرار تلقي القمح في شون وصوامع المحافظة، حيث بلغ حجم التوريد 35 ألفًا و258 طنًا و495 كيلوجرامًا من القمح.

غرفة عمليات لمتابعة موسم التوريد

وأكد «الهابط» أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته لمتابعة الشون والصوامع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه بعضها. وشدد على تنفيذ قرارات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

26 موقعا في كفر الشيخ لاستلام القمح

وأوضح «الهابط»، أنّ محافظة كفر الشيخ خصصت 26 موقعا لاستلام القمح لموسم 2025، تشمل صوامع وشون ومراكز تجميع موزعة على جميع المراكز والمدن، وتتبع الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، مشيرا إلى تأمين المعدات اللازمة لعمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات حديثة لنقل القمح إلى مراكز التجميع، وتشكيل لجان متابعة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة.