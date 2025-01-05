ضبط 6 متهمين بسرقة أموال من شركة بالقاهرة

ضبط 6 متهمين بسرقة أموال من شركة بالقاهرة

ضبط 6 متهمين بسرقة أموال من شركة بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، حيث قام شخصان، بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء، بتقييد اثنين من العاملين بالشركة تحت تهديد السلاح وسرقة الأموال من الخزينة، إضافة إلى جهاز كاميرات المراقبة.

بالفحص والتحريات، تبين تورط أحد المبلِّغين في الواقعة بالاشتراك مع خمسة آخرين، بينهم ثلاثة من العاملين بالشركة نفسها، حيث خططوا لتنفيذ الجريمة بعد علمهم بوجود مبالغ مالية داخل الخزينة

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، إضافة إلى الدراجة النارية والمبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الجرائم وحماية المنشآت الاقتصادية.

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