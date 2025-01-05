ضبط قائد سيارة سمح لطفل بالجلوس أعلى سقفها أثناء السير بالإسكندرية

ضبط قائد سيارة سمح لطفل بالجلوس أعلى سقفها أثناء السير بالإسكندرية

ضبط قائد سيارة سمح لطفل بالجلوس أعلى سقفها أثناء السير بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة يسمح لطفل بالجلوس أعلى سقف المركبة أثناء سيرها في محافظة الإسكندرية، ما عرض حياته والآخرين للخطر.

بالفحص والتحريات، جرى تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

واتُخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالف، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات المرورية، وضمان سلامة المواطنين على الطرق.

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