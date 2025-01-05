استشارية أسرية: الزواج ليس تجربة شخصية تُبنى على تجارب الأهل أو الأصدقاء

كتبت: نرمين عفيفي

أكدت الدكتورة سماح عبد الفتاح، الاستشارية الأسرية، أن الزواج ليس تجربة شخصية تُبنى على تجارب الأهل أو الأصدقاء أو مشاهد السوشيال ميديا، بل هو عقد واضح المعالم، أُسس على شريعة الله وسُنة رسوله، صلى الله عليه وسلم.

المعيار الحقيقي لأي بيت ناجح هو الشرع

وأضافت الاستشارية الأسرية، خلال حلقة برنامج "الرحلة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "دايمًا بقول للعرايس والعرسان، فكروا في لقطة كتب الكتاب... لما المأذون قال: على سنة الله ورسوله، ما قالش على نظام عيلتك ولا على نظام أهلي، ولا على مشاهد المسلسلات.. ده معناه إن المعيار الحقيقي لأي بيت ناجح هو الشرع، مش العُرف أو المزاج أو اللي اتربينا عليه".



وتابعت: "الزواج مش لعبة بينج بونج، مش علشان الطرف الأول غلط، التاني يرد بغلط، مش كل موقف بيترد عليه بنفس رد الفعل، احنا بنتجوز على أساس إمساك بمعروف، يعني حتى لو في غلط لازم نقف، نهدى، ونتكلم عشان نوصل للتصرف الصح".



وأكدت أن "في أول سنة جواز لازم نفتكر إننا بنتجوز لوجه الله، وبنتعامل فيها مع بعض على أساس سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأخلاق أمهات المؤمنين؛ لأن ده اللي بيخلينا أكثر رحمة، وأكثر نضج في تعاملاتنا".

عنصران أساسيان لا غنى عنهما في أول سنة زواج



وأوضحت: "هناك عنصرين أساسيين لا غنى عنهما في أول سنة زواج، وهما: الاحترام والرحمة، الاحترام مش يعني رسمية، لكن يعني إن في خطوط حمراء ما ينفعش نتجاوزها، والرحمة إنك تلتمس العذر للطرف التاني لو قصر، أو كان مرهق، أو مش قادر يقوم بدوره".



وأضافت: "الست لما تزعل وتسيبها، ده بالنسبالها اسمه تجاهل وقلة غلاوة، حتى لو الزعل بسيط، لازم الزوج يحتويها، يطبطب عليها، وميستناش لما تهدى لوحدها، الرجالة بطبعها تحب تهدى الأول، لكن لازم نعلّم البنات ده، ونقول للرجالة في نفس الوقت: أنت القائد، ولازم تكون أحنّ وأرحم".



وفي رسالتها للعروسة، قالت: "خلي بالك، الراجل ممكن يتعلق بالست المريحة أكتر من اللي بيحبها، ومريحة مش معناها أكل وشرب بس، لا، دي في الكلام، في الزعل، في التعامل، في الود، في كل حاجة.. فيه ستات بتتصالح بسرعة وبتخلي الحياة سهلة... ودي اللي بيوصفها النبي عليه الصلاة والسلام: (هينة لينة، الرجل يهواها)".



وتابعت: "لو أنتِ صدّرتي له الراحة، وهو صدّر لكِ السعادة، هيبقى بيتكم جنة صغيرة. اتنافسوا في الهدوء والسكينة والسعادة من أول يوم... هتكملوا العمر كله على نفس الوتيرة بإذن الله".