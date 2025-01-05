نهائي آسيا 2025.. اعرف أسعار التذاكر حسب كل فئة وكيفية شرائها

تستعد جماهير كرة القدم الآسيوية لمتابعة دوري أبطال نهائي آسيا 2025، حيث يلتقي الأهلي السعودي مع كاواساكي الياباني في مباراة مرتقبة ستحدد بطل القارة لهذا العام، ومن المتوقع أن يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع تحديد أسعار التذاكر بشكل يتيح للجميع فرصة حضور هذا الحدث الكروي البارز.

أسعار التذاكر في نهائي آسيا 2025

وقد تم تحديد أسعار التذاكر في نهائي آسيا 2025، لعدة فئات، وفقا لمنصة «ويبوك» لحجز التذاكر، وهي كالتالي:

الفئة الأولى: 250 ريالا سعوديا

الفئة الثانية: 120 ريالا سعوديا

الفئة الثالثة: 90 ريالا سعوديا

الفئة الرابعة: 30 ريالا سعوديا

تم الإعلان عن هذه الأسعار رسميًا، مما يتيح للمشجعين اختيار الفئة التي تناسبهم من حيث الموقع والسعر.

خيارات الضيافة المميزة

للباحثين عن تجربة فاخرة، توفر بعض الشركات، باقات ضيافة مميزة تشمل حضور المباراة النهائية، مع خدمات راقية تبدأ أسعارها من 3 آلاف ريال سعودي.

كيفية شراء التذاكر

يمكن للجماهير شراء التذاكر عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مثل منصة «ويبوك»، حيث يتم توفير التذاكر حسب الفئات المختلفة، ولذا يُنصح بالمسارعة في الحجز نظرًا للإقبال الكبير المتوقع على المباراة النهائية.

تفاصيل الدوري

مع اقتراب موعد النهائي، يتطلع عشاق الكرة الآسيوية إلى مباراة مثيرة بين فريقين قويين، في أجواء حماسية تعكس شغف الجماهير بهذه البطولة القارية، وسوف يقام دوري نهائي أبطال آسيا السبت 3 مايو 2025 في مدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة، المملكة العربية السعودية، بين الأهلي السعودي وكاواساكي الياباني،