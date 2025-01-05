كاميرا «إكسترا نيوز» ترصد الاستعدادات النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين 2025

كاميرا «إكسترا نيوز» ترصد الاستعدادات النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين 2025

كاميرا «إكسترا نيوز» ترصد الاستعدادات النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين 2025

كتب: نرمين عفيفي

تترقب جموع الصحفيين لحظة انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، حيث يتوجه أعضاء الجمعية العمومية صباح الجمعة إلى مقر النقابة لاختيار نقيب جديد وستة من أعضاء مجلس النقابة، في مشهد يُنتظر أن يشهد منافسة قوية وزخمًا ديمقراطيًا واسعًا يعكس أهمية النقابة ومكانتها في الحياة العامة.

تبدأ إجراءات اليوم الانتخابي بتسجيل الحضور بمقر النقابة

ورصدت قناة اكسترا نيوز الاستعدادات النهائيه للانتخابات، حيث تبدأ إجراءات اليوم الانتخابي بتسجيل الحضور بمقر النقابة، وتستمر حتى اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، وفي حال تحقق النصاب، تنعقد الجمعية في مسرح النقابة، حيث يتم اعتماد الميزانية، وتقرير النشاط، ومناقشة المقترحات المطروحة. ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الجمعية نحو ساعتين، يليها مباشرة فتح باب التصويت لاختيار النقيب وأعضاء المجلس.

23 لجنة موزعة داخل مقر النقابة الرئيسي بالقاهرة

تمتد عملية التصويت من الساعة الرابعة عصراً وحتى السابعة مساءً، مع إمكانية التمديد حتى الثامنة في حال توافد الناخبين وعدم تمكنهم من التصويت في الوقت المحدد. وتُجرى الانتخابات في 24 لجنة انتخابية، منها لجنة في نقابة الصحفيين بالإسكندرية، و23 لجنة موزعة داخل مقر النقابة الرئيسي بالقاهرة، مع إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة لضمان النزاهة والشفافية.

يتنافس 42 مرشحاً على مقاعد المجلس

وعقب إغلاق صناديق الاقتراع، تبدأ أعمال الفرز العلني في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع، بحضور مندوبي المرشحين. وفي حال عدم حصول أي مرشح لمقعد النقيب على الأغلبية المطلقة، تُجرى جولة إعادة بين أعلى مرشحين. ويؤكد مراقبون أن يوم الجمعة سيكون بمثابة "عرس ديمقراطي"، حيث يتنافس 42 مرشحاً على مقاعد المجلس، في مشهد يعكس تطلعات الصحفيين نحو مستقبل أكثر فاعلية وكرامة لمهنتهم.

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