7 طرق للدفع في المترو والقطار الكهربائي LRT.. وسائل متنوعة لتسهيل رحلتك

كتب: عبدالعزيز سلامة

تسعى وزارة النقل لتسهيل استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة، وفرت عدة طرق دفع متاحة ومريحة للركاب في شبكة مترو الأنفاق وخط القطار الكهربائي الخفيف LRT، بهدف تيسير التنقل وتوفير الوقت خاصة في أوقات الذروة.

7 طرق للدفع في المترو والقطار الكهربائي LRT

وأوضحت وزارة النقل في بيان صادر عنها أنها تعمل على توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، والتي تصل إلى 7 طرق لكلتا الوسيلتين بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

وسائل الدفع بشبكة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة

تتوفر عدة خيارات للدفع في شبكة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، وتشمل تلك الطرق التالي:

الاشتراكات الشهرية والموسمية بمختلف فئاتها.

بطاقة المحفظة الإلكترونية: تُشترى مرة واحدة ويمكن شحنها حسب الحاجة.

ماكينات بيع التذاكر TVM: متوفرة في عدد من المحطات وتعمل ذاتيًا.

تذاكر المرة الواحدة: يمكن الحصول عليها من شبابيك التذاكر بالمحطات.

القطار الكهربائي الخفيف LRT

خُصصت عدة وسائل للدفع بالقطار الكهربائي الخفيف LRT لتضمن سهولة الاستخدام، وتشمل:

الاشتراكات الشهرية بأنواعها المختلفة.

بطاقات التذاكر اللاتلامسية.

ماكينات TVM لبيع التذاكر متوفرة في جميع المحطات.

نصيحة للمستخدمين

تُشجع وزارة النقل المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي المستدامة والصديقة للبيئة لما توفره من راحة وأمان وأسعار مناسبة لجميع الفئات، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة المواصلات الذكية.