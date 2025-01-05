تدهور الحالة الصحية للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم.. ونقله إلى معهد ناصر

تدهور الحالة الصحية للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم.. ونقله إلى معهد ناصر

تدهور الحالة الصحية للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم.. ونقله إلى معهد ناصر

تدهورت الحالة الصحية للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، حيث تعرض مؤخرا لنزيف حاد في المعدة، أفقده كمية كبيرة من الدماء، نقل إثرها إلى المستشفى وتدخلت وزارة الثقافة بشكل عاجل، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتوفير وحدات الدم اللازمة له في حينه.

وفي تطور جديد ومؤسف، كشف الكاتب الصحفي يحيى وجدي، عن تعرض الروائي القدير اليوم، لكسر في الحوض، استدعى نقله على الفور بسيارة إسعاف إلى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم.

وتتابع الأوساط الثقافية والصحفية في مصر بقلق بالغ، تطورات الحالة الصحية للروائي الكبير صنع الله إبراهيم، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سالما إلى محبيه وقرائه.

يُذكر أن صنع الله إبراهيم يعد واحدا من أبرز الكتاب والروائيين المصريين والعرب، وله إسهامات أدبية وفكرية قيمة أثرت الحياة الثقافية لعقود طويلة.

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