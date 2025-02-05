قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه يجب على السلطات السورية وقف القتال وضمان أمن جميع السوريين، ودعت إلى حكومة مستقبلية في سوريا تحمي وتُدمج جميع الطوائف بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية.
وأكدت «الخارجية الأمريكية»، أن أعمال العنف والخطاب التحريضي ضد الطائفة الدرزية في سوريا أمر مستنكر وغير مقبول، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».
رئيس وزراء العراق يؤكد حرص بلاده على أمن واستقرار سوريا
في سياق منفصل، أكد رئيس وزراء العراق محمد شيّاع السوداني، حرص بلاده على أمن واستقرار سوريا؛ لأنه جزء من الأمن القومي العراقي.
وأضاف «السوداني»، خلال حواره مع الإعلامي الأمريكي تيم كونستانتين، أن استضافة القمة العربية في بغداد مهمة لتأكيد دور العراق وعلاقاته المتوازنة في المنطقة، متابعا: «لن نكون مجرد بلد مستضيف، بل مبادر لتقديم الحلول لمختلف الأزمات التي يمر بها الشرق الأوسط».
وشدد على أن وجود الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية مهم، حتى يوضح أمام الدول العربية منظوره لمستقبل سوريا الجديدة، مشيرا إلى أنها تمثل للعراق والعرب قضية محورية في ملف الأمن والاستقرار، مؤكدا حرصه على استقرار سوريا ومستقبلها وإعادة الإعمار فيها.
آمال بشأن عملية سياسية شاملة في سوريا
وعبر رئيس وزراء العراق، عن أمله في أن تكون هناك عملية سياسية شاملة في سوريا، قائمة على ضمان حقوق جميع المواطنين، واحترام حقوق الإنسان ونبذ التطرف والإرهاب.
وحول الملف النووي الإيراني والخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، شدد محمد شياع السوداني، على أن بلاده تمتلك علاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة، ويدعم المفاوضات الحالية بينهما.