قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه يجب على السلطات السورية وقف القتال وضمان أمن جميع السوريين، ودعت إلى حكومة مستقبلية في سوريا تحمي وتُدمج جميع الطوائف بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية.

وأكدت «الخارجية الأمريكية»، أن أعمال العنف والخطاب التحريضي ضد الطائفة الدرزية في سوريا أمر مستنكر وغير مقبول، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

رئيس وزراء العراق يؤكد حرص بلاده على أمن واستقرار سوريا

في سياق منفصل، أكد رئيس وزراء العراق محمد شيّاع السوداني، حرص بلاده على أمن واستقرار سوريا؛ لأنه جزء من الأمن القومي العراقي.