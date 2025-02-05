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الجمعة، 02 مايو 2025
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الصين: أمريكا أعربت مرارا وتكرارا عن استعدادها للتفاوض بشأن التعريفات الجمركية

الصين: أمريكا أعربت مرارا وتكرارا عن استعدادها للتفاوض بشأن التعريفات الجمركية

الصين: أمريكا أعربت مرارا وتكرارا عن استعدادها للتفاوض بشأن التعريفات الجمركية

دعت وزارة التجارة الصينية، اليوم، الولايات المتحدة إلى إثبات صدقها في المحادثات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، مشددة على ضرورة تصحيح الممارسات التجارية «الخاطئة»، ورفع الرسوم الأحادية الجانب، المفروضة على الواردات الصينية.

واشنطن لم تظهر نيتها الحقيقية في تصحيح المسار

وقالت الوزارة، إن واشنطن أعربت مرارًا عن استعدادها للتفاوض بشأن الإجراءات الجمركية، لكنها لم تتخذ أي خطوات فعلية تُظهر نيتها الحقيقية في تصحيح المسار.

وأكدت أنه إذا لم تُبادر الولايات المتحدة إلى تعديل سياساتها الجمركية، فلن تحظى بأي مصداقية في المحادثات التجارية مستقبلا، داعية الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن الإجراءات الأحادية والانخراط الجاد في حوار متكافئ، وفقا لما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية».

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