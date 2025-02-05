دعا الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت، هان دوك سو، لاستعدادات شاملة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في 3 يونيو المقبل بطريقة منظمة ونزيهة، مؤكدا أنه يجب على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها لمواصلة حكم الدولة باستقرار ودون ارتباك، حبسما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

في سياق منفصل، قال الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت هان دوك - سو، الاثنين الماضي، إن قضايا التجارة والأمن بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يمكن حلها بطريقة غير تصادمية إلى حد ما.

«هان» يتحدث عن العقوبات الأمريكية

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، أن «هان» أكد خلال مقابلة مع صحيفة الإيكونوميست البريطانية، أنه من خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، ستكون سول قادرة على إيجاد بعض الحلول المربحة للجانبين، وفيما يتعلق بالتجارة، قال «هان» إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات والصلب كانت «مؤلمة للغاية»، وإن الإعلان عن فرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% على كوريا الجنوبية، مع تعليقها لمدة 90 يوما آنذاك، كان بمثابة «علاج بالصدمة».

وفيما يتعلق بتهديدات ترامب السابقة بسحب بعض القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية، رد «هان» قائلا إن «وجود القوات الأمريكية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا».