حضور مكثف لأعضاء الجمعية العمومية بـ«الصحفيين»

يواصل الصحفيون التوافد على مقر نقابة الصحفيين للتسجيل في كشوف الجمعية العمومية للنقابة، وذلك قبل غلق باب التسجيل في الكشوف الساعة 12 ظهرا، ومن المقرر أن يتم مد التسجيل في الكشوف حال عدم اكتمال النصاب القانوني.

وسجل جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، في كشوف الجمعية العمومية، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، وأحمد الطاهري.

وكان مجلس النقابة، برئاسة النقيب خالد البلشي، قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025، إعمالا لنص المادة (33) من قانون النقابة (76 لسنة 1970م).

الجمعية العمومية للصحفيين

وصرح جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة في بيان، بأن إجراءات التسجيل تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل حتى الثانية ظهرًا بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، مشيرًا إلى أنه في حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة وعددهم (10234) صحفيًا، يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة في الطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال.

وتبدأ فعّاليات اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد اكتمال النصاب القانوني مباشرةً، وذلك في مسرح النقابة بالدور الأرضي؛ حيث يدخل الزميل لقاعة المسرح، بعد إبراز كارنيه العضوية لجدول المُشتغلين، للطاقم الإداري على الأبواب، وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه لن يُسمح لأي صحفي من غير أعضاء جدول المشتغلين بحضور فعّاليات الجمعية العمومية.

اكتمال نصاب الجمعية العمومية

وتنعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 25% من أعضاء جدول المشتغلين، وعددهم (10226) زميلًا؛ حيث تم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، ويتضمّن جدول الأعمال:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023.

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وبلغ عدد المرشحين لانتخابات التجديد النصفي 51 مرشحًا بينهم ثمانية مرشحين على مقعد النقيب، و43 مرشحا لعضوية المجلس