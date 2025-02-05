العلماء يراقبونه.. بركان تحت الماء تسبب في 8000 زلزال قد ينفجر قريبًا

حذر مجموعة من العلماء من احتمالية ثوران بركان في أي وقت، في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ، إذ يبلغ عرضه ميلاً، ويقع على بعد نحو 300 ميل من ساحل ولاية أوريغون وأكثر من 4900 قدم تحت سطح المحيط الهادئ، وتم إطلاق على البركان اسم «جبل أكسيال البحري»، وكان المرة الأخيرة التي ثار فيها هذا البركان قبل 10 أعوام، الأمر الذي تسبب في حدوث نحو 8000 زلزال حينها، بالإضافة إلى أنه نتج عنه العديد من تدفقات الحمم البركانية والتي وصل سمكها إلى 400 قدم، وتسبب وقتها في غرق قاع المحبط على نحو 8 أقدام وذلك وفقًا لـ«dailymail».

البركان على وشك الانفجار

اكتشف مجموعة من العلماء علامة تدل على أن هذا البركان على وشك الإنفجار، إذ تتمثل هذه العلام في تضخم قاع البحر، وينتج عنها تراكم الصهارة تحت السطح، ومن جانبه أشار ويليام ويلكوك، أستاذ وعالم جيولوجيا بحرية في جامعة واشنطن، أنه في حال حدث تضخم قاع البحر، وذلك ما حدث وقت ثورانه عام 2015، ليرى العلماء أن كمية التضخم الموجودة في قاع البحر تتنبأ بموعد ثوران البركان، وهذا يشير إلى أن البركان ربما في أي وقت من الآن، في حال كانت هذه الفرضية صحيحة.

هل يشكل البركان خطر على البشرية؟

البركان لن يشكل أي تهديد على البشرية، وذلك لكونه بعيدًا جدًا عن الشاطئ، لدرجة أن الناس لن يلاحظوا ثورانه، فليس له أي أي نشاط زلزالي على اليابسة، لهذا لا داعي للقلق من ثوران البركان من عدمه، فذلك الأمر يشير إلى أن البركان تحديدًا أفضل بركان تحت الماء، لكونه لا يشكل أي خطر فعليًا على أحد.