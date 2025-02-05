مقار لجان التصويت بانتخابات نقابة الصحفيين.. اعرف مكان تصويتك

فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين 2025، صباح اليوم الجمعة، باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية في دعوتها الخامسة، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا.

وأعلنت اللجنة، برئاسة جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، مقار لجان التصويت الخاصة بالانتخابات، وذلك بالتزامن مع بدء إجراءات الجمعية العمومية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد وجّه الدعوة إلى الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي الخامس للجمعية العمومية، المقرر في العاشرة من صباح اليوم 2 مايو 2025، استنادًا إلى أحكام المواد (33)، (34)، (35) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

ويتضمن جدول الأعمال الآتي:

‎- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

‎-اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

‎-مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

‎- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

‎- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الخامسة ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 16/5/2025م بحضور نفس النسبة ( 25 % ).