«الدفاع اللبناني»: لن نتهاون تجاه تحويل بلدنا إلى منصة لزعزعة الاستقرار

كتب: شريف سليمان

أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، أنّه تطرق إلى الأوضاع الأمنية في البلاد، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأكد أنّه جرى رفع الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية، مؤكدًا ضرورة بسط سلطة الدولة على أراضيها، وعدم التهاون تجاه تحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار.

إجراء الانتخابات البلدية

وتابع المجلس: «أكدنا ضرورة إجراء الانتخابات البلدية بشفافية تامة، وأكدنا حيادية الحكومة في إجراء الانتخابات البلدية، واستعرضنا عمليات إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل».

يُذكر أن لبنان أجل الانتخابات البلدية في وقت سابق من العام الماضي، بسبب الظروف الأمنية المعقدة، خاصة في الجنوب، ويأمل اللبنانيون أن تسهم هذه الانتخابات في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس بالنسبة للبنان، حيث تواجه البلاد تحديات أمنية واقتصادية كبيرة.

التصعيد على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وتزايد الضغوط الاقتصادية، إضافة إلى الأزمات السياسية الداخلية، كلها عوامل تجعل من هذه الانتخابات اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على الحفاظ على استقرارها وسيادتها.