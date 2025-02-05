بسمة رمضان تتوج بـ3 ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال

كتبت - أية محسن

كشفت بسمة رمضان المتوجة بـ3 ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال، كواليس استعدادها للبطولة، مؤكدة أن رحلة التتويج بدأت منذ يناير الماضي، عندما قررت ترك الدراسة مؤقتًا، علما بأنها طالبة في المرحلة الإعدادية، من أجل التفرغ للتدريب المكثف.

أشارت في مداخلة عبر القناة الأولى المصرية، إلى أن برنامجها التدريبي كان صارمًا، إذ انقسمت التمارين على مدار اليوم إلى فترتين أو ثلاث، تبدأ أولاها الساعة 7 صباحًا، تليها فترة أخرى الساعة 11 صباحا، إضافة إلى تدريبات خلال شهر رمضان سواء قبل الإفطار أو بعده، ما شكّل تحديًا كبيرًا جسديًا ونفسيًا.

أعربت البطلة الشابة عن ثقتها في تحقيق الفوز قبل انطلاق البطولة: «كنت رايحة ومتوقعة الميداليات التلاتة اللي رجعت بيها»، مؤكدة أنها كانت تذاكر داخل المعسكر قدر المستطاع، في محاولة منها لتحقيق التوازن بين الرياضة والتعليم.

وبعد الفوز، حرصت بسمة على الاتصال بعائلتها فورًا لمشاركتهم فرحتها، ثم تواصلت مع مدربيها: «عمري ما هنساهم ولا هنسى وقفتهم جنبي، هم سبب كبير في اللي وصلت له».



