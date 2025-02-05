خالد حسين: انتخابات نقابة الصحفيين حدث مميز..وبرنامجي يركز على الخدمات

قال الكاتب الصحفي بجريدة «الوطن» خالد حسين، والمرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، إن انتخابات نقابة الصحفيين تُمثل دائمًا حدثًا مميزًا في مسيرة العمل النقابي، رغم ما شاب الانتخابات الحالية من تأجيلات متعددة بسبب تزامنها مع الأعياد.

أضاف حسين في تصريح لـ«الوطن»، إن النقابة تشهد انتخابات كل عامين، وتُعد مناسبة مهمة لتلاقي الزملاء وتبادل النقاش حول أوضاع المهنة، في أجواء يغلب عليها الود وروح الزمالة، بعيدًا عن حدة الخلافات والتراشقات التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي.

مد التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

أكد المرشح على عضوية مجلس النقابة أن «أبناء النقابة يقفون جميعًا خلف كيانهم النقابي، في مشهد يعكس وحدة الصف المهني»، مشيرًا إلى أن برنامجه الانتخابي يركز على الجوانب الخدمية، من بينها إنشاء مجمع متكامل للخدمات داخل مبنى النقابة، وتطوير مركز التدريب والتكنولوجيا، إلى جانب الدفع نحو إجراء تعديلات عاجلة على لائحة لجنة القيد بما يضمن مرونة وعدالة الإجراءات.

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، مد التسجيل في كشوف الجمعية العمومية للنقابة، ساعة أخرى، حتى الثانية مساء، لعدم اكتمال النصاب القانوني.