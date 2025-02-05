كتبت: عبير خالد

لم تعاني الأمريكية «سمر كلارك» البالغة من العمر 24 عامًا، من أي مشاكل صحية، بل كانت تتمتع بالصحة واللياقة البدنية، إلا أنها في ذات يوم، ذهبت إلى الخارج مع أصدقائها بعد الظهيرة، لتظهر عليها علامات الصداع الشديدة، وبعد لحظات شعرت بالغثيان، وبدأت تتقيًأ بغزارة، لتذهب إلى المستشفى من أجل تلقي الرعاية الصحية، ليكتشف الأطباء في النهاية أنها تعاني من نزيف حاد في الدماغ، وسرعان ما تدهورت حالتها الصحية واضطر الأطباء إلى وضعها على أجهزة دعم الحياة، مشيرين إلى نسبة بقائها على الحياة 10 % وذلك وفقًا لـ«dailymail».

كان الصداع الشديد والقيء العنيف هما العلامتان اللتان أدتا إلى إصابتها بسكتة دماغية في أثناء استمتاعها بقضاء فترة ما بعد الظهر مع الأصدقاء، فقد اندهشت العائلة عندما تمكنت من تحريك إصبع واحد بعد أسبوعين من خروجها من الغيبوبة، فكانت الخطوة التالية في تعافيها غريبة، فقبل أن تستعيد قدرتها على الكلام، أو حتى التعرف على والدتها، اكتشفت أنها قادرة على الغناء، وعلى مدار العام التالي، اضطرت السيدة كلارك، التي عملت سابقًا كطاقم ضيافة في الخطوط الجوية البريطانية، إلى إعادة تعلم المهارات الأساسية مثل القراءة والمشي وعبرت عن ذلك قائلة: «لقد كان الأمر وكأنني عدت إلى طفلة مرة أخرى، وكان علي أن أتعلم كل شيء من الصفر».

نسبة ضحايا السكتة الدماغية

ومن الجدير بالذكر إلى أن الدراسات تشير إلى أن نسبة ضحايا السكتة الدماغية الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً، فقد ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال العقد الماضي، فالارتفاع كان كبير بشكل خاص بين الرجال، حيث ارتفعت السكتات الدماغية بين الرجال الذين تقل أعمارهم عن 39 عامًا بنحو الربع على مدى العقدين الماضيين، فأشار الخبراء إلى أن هذا الارتفاع قد يكون مدفوعًا بمجموعة من العوامل بما في ذلك السمنة، والتوتر، والنظام الغذائي السيئ، والإفراط في تناول الكحوليات، والتدخين، وأنماط الحياة المستقرة.