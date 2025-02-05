وفاة الشقيق الأكبر للناقد طارق الشناوي.. تعرف على موعد ومكان العزاء

وفاة الشقيق الأكبر للناقد طارق الشناوي.. تعرف على موعد ومكان العزاء

وفاة الشقيق الأكبر للناقد طارق الشناوي.. تعرف على موعد ومكان العزاء


كتبت - هبة أمين:

توفى الشقيق الأكبر للناقد الفني طارق الشناوي، وذلك حسب ما أعلن الناقد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ناعيا إياه بكلمات مؤثرة، خصوصًا وأنه يتواجد حاليًا بمهرجان مالمو في السويد، ومن المقرر أن يعود مساء اليوم إلى القاهرة.

وكتب طارق الشناوي، عبر حسابه على موقع فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أخي الكبير صاحب القلب الكبير سيد الشناوي، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.

موعد ومكان عزاء شقيق طارق الشناوي

وأشار إلى موعد ومكان العزاء، المقرر له غدا السبت بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، قاعة الرزاق، بعد صلاة المغرب.

طارق الشناوي

وفي شهر فبراير الماضي، توفي حسين شقيق طارق الشناوي، بعد صراع مع المرض، ونعاه وقتها بقوله: توفي شقيقي وصديقي حسين الشناوي، بعد رحلة كفاح مع المرض خاضها شقيقي القريب إلى قلبي ببسالة.

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