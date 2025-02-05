بعد اكتمال النصاب.. جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليوم

انتهت منذ قليل فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لنفابة الصحفيين بمسرح النقابة، بحضور مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وبدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، وناقش اجتماع الجمعية العمومية جدول الأعمال وسط حضور كثيف للناخبين، وأقرت الجمعية نحو 14 قرارا وتوصية ثم بدأت عملية التصويت بعد انتهاء فعاليات الجمعية.

وأكدت عمومية الصحفيين، وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني ومساندتها له في الدفاع عن الأراضي الفلسطينية، وأدانت بأشد العبارات ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من أفعال وجرائم وحشية، وشددت اللجنة على رفضها القاطع لكافة المخططات الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤيدة الموقف الرسمي المصري الداعم للحقوق الفلسطينية.

وقال جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة للمشرفة على انتخابات الصحفيين والسكرتير العام للنقابة، إنه تم استشهاد أكثر من 211 زميلا وزميلة فلسطينيين بالإضافة إلى العاملين في المجال الصحفي والإعلامي، وسط صمت مخيب وهي جريمة مكتملة الأركان تستوجب انتفاضة من كافة الجهات المعنية.

وأكد عبد الرحيم، تمسك النقابة بقرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي ومنع إقامة أي علاقات مع الكيان الإسرائيلي، وإحالة أي زميل الى مجلس تأديب إذا خالف القرار، مؤكدا أن التطبيع خيانة للمبادئ الوطنية.

ووجه جمال عبد الرحيم التهنئة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية بمناسبة اكتمال النصاب القانوني.

وتضمّن جدول الأعمال ما يلي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023.

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.