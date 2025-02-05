اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين توجه بالدخول إلى اللجان لبدء التصويت

وجه جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بسرعة التوجه إلى اللجان لبدء عملية التصويت على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال اجتماع الجمعية العمومية، واكتمال النصاب القانوني لانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

وكان جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، أعلن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بحضور 25% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت في الانتخابات.

وتعقد نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لمجلسها لاختيار نقيب و6 من الأعضاء؛ إذ يتنافس 8 مرشحين على مقعد النقيب، و51 على مقاعد عضوية المجلس فوق وتحت السن.

وتنعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 25% من أعضاء جدول المشتغلين، وعددهم 10 آلاف و234 زميلًا؛ حيث تم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.