الكاتب الصحفي مصطفى عمار: انتخابات التجديد النصفي الحالية محطة مفصلية في مسار مهنة الصحافة

أدلى الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، بصوته في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي تُجرى اليوم بمقر النقابة على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 25% من الأعضاء.

انتخابات التجديد النصفي الحالية محطة مفصلية في مسار مهنة الصحافة

وفي تصريح صحفي عقب الإدلاء بصوته، قال عمار، إن هذا اليوم الانتخابي يمثل محطة مفصلية في مسار مهنة الصحافة، ليس في مصر فقط بل على امتداد العالم العربي، مشيرًا إلى أن المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية انعكاس لوعي الصحفيين بأهمية دورهم في المجتمع، وبضرورة اختيار من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم.

وأضاف: "أدعم كل المرشحين الذين يحملون مشروعًا حقيقيًا لصالح الصحفيين، وأكن احترامًا لكل من قرر خوض هذه التجربة في هذا التوقيت المهم، وعلى المستوى الشخصي، أؤيد زملائي المرشحين من مؤسسة المتحدة، وأتمنى لهم التوفيق".

مصطفى عمار: يجب أن يظل الاختلاف في الرأي داخل أطر الاحترام المتبادل

وتابع عمار: "أتمنى أن تمر هذه الانتخابات في أجواء من الهدوء والنزاهة، وأن تُشكّل خطوة إيجابية تعكس وحدة الجماعة الصحفية، فالصحافة من أنبل المهن، ويجب أن يظل الاختلاف في الرأي داخل أطر الاحترام المتبادل، سواء فاز المرشح أو لم يحالفه الحظ، والنقابة تظل بيت الصحفيين، وممارسة الحق الانتخابي بحرية مسؤولية كبرى يجب الحفاظ عليها".