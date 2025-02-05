الهلال الأحمر المصري يستضيف اجتماع مجموعة الحوكمة الإفريقية

كتب - كريم روماني:

استضاف الهلال الأحمر المصري كعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي عن أفريقيا، اجتماع مجموعة الحوكمة الإفريقية، بمشاركة 20 جمعية إفريقية من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والذي عقد على مدار يومي 30 أبريل و1 مايو 2025، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للقارة الأفريقية وأعضاء مجموعة حوكمة أفريقيا والشبكات الإقليمية داخل أفريقيا.

ويهدف الاجتماع إلى وضع خريطة الأولويات الإقليمية والمتمثلة في تعزيز القيادة والتحول المؤسسي، بما في ذلك تعزيز القيادة النسائية والتطوع، تحسين كفاءة وفعالية الاستجابة الإنسانية، بناء القدرات المحلية والإقليمية لدعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود.

وتطرقت جلسات الاجتماع إلى مصادر تمويل العمل الإنساني المتغير، مسائل الحوكمة، ومتابعة مخرجات المؤتمر الإفريقي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال، التي تركز على الشراكات والعمل من أجل التغيير التحويلي.

مجموعة الحوكمة الإفريقية

وعلى هامش الاجتماع، قامت مجموعة الحوكمة الإفريقية بزيارة مقر جمعية الهلال الأحمر المصري، كنموذج للجمعيات الأفريقية ذات الأثر، واستعرضت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، تاريخ الهلال ومراحل تطوره، وجهوده المختلفة وتم عرض فيلم وثائقي لجهود الهلال الأحمر المصري، يتضمن أبرز الأحداث التي شارك بها محليًا ودوليًا منذ نشأته وحتى عام 2025.

وتطرقت المناقشات إلى أزمة غزة ودور مصر البارز في دعم القطاع، وفي هذا السياق، أشارت إمام إلى دور مصر الداعم للقارة الأفريقية لاسيما في الاستجابة للأزمات في غزة، جنوب السودان، سيراليون، جيبوتي، الصومال وغيرها من الدول الأفريقية التي تأثرت حديثًا بالأزمات.

واصطحبت المدير التنفيذي للهلال المصري الوفد في جولة تفقدية لخيمة تجهيز المساعدات وتركوا توقيعهم على كراتين المساعدات بعد مشاركتهم في تعبئتها، وزاروا غرفة تدريبات الإسعافات الأولية ومشاهدة جانب من تدريب المتطوعين على نماذج مُحاكاة لإسعاف المصابين.

غرفة العمليات المركزية

وفي نهاية الجولة، اصطحبت إمام الوفد إلى غرفة العمليات المركزية، واستمع الوفد إلى آلية عمل الغرفة على مدار 24 ساعة، وكيفية التعامل مع الأزمات من المتابعة والإبلاغ، موضحة أن الغرفة مجهزة على أعلى مستوى بأحدث الوسائل التكنولوجية وتعمل كمركز رصد وتنبؤ.