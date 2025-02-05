انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر دسوق للأمراض الصدرية

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر دسوق للأمراض الصدرية بمحافظة كفر الشيخ في نسخته الثامنة لعام 2025 بقاعة نادي الخالدين، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، نقيب الأطباء بالمحافظة.

انطلاق فعاليات مؤتمر دسوق للأمراض الصدرية في نسخته الثامنة

جاء ذلك بحضور الدكتور وجدي أمين، مساعد وزير الصحة للإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب جامعة كفر الشيخ، و350 طبييًا متخصصون في الأمراض الصدرية، والباطنة، والأطفال بمحافظات «كفر الشيخ، والغربية، والبحيرة، والإسكندرية».

وأكد الدكتور محمد وهدان، استشاري الأمراض الصدرية، ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش أبرز المستجدات في تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية بما يتواكب مع الأبحاث الحديثة في مجال الأمراض الصدرية طبقًا لأحدث التطورات العالمية في علاج تلك الأمراض.

«وهدان»: المؤتمر يحاضر فيه أساتذة الأمراض الصدرية في كبرى الجامعات المصرية

وقال «وهدان»، إن المؤتمر يحاضر فيه أساتذة الأمراض الصدرية في كبرى الجامعات المصرية مثل الدكتور جمال ربيع عجمي، الأستاذ بكلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور محمد عبدالحكيم النادي، الأستاذ بكلية طب القصر العيني، والدكتور نادر فصيح، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، والدكتور منصور الشاذلي، الأستاذ بكلية طب قصر العيني، والدكتور نادر الحديدي، الأستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة.