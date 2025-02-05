قصات جينز مريحة هذا الموسم..  تألقي بإطلالة النجمات

قصات جينز مريحة هذا الموسم..  تألقي بإطلالة النجمات

قصات جينز مريحة هذا الموسم..  تألقي بإطلالة النجمات

الجينز لم يكن مجرد قطعة عملية في خزانة الملابس، ولكنه أصبح أيقونة للموضة، خاصة في الفترة الأخيرة، نظرا لأنه يعطي مظهرا للملابس سواء الكاجول أو الفورمال، ولذلك نوضح قصات جينز تجمع بين الأناقة وحسن المظهر والراحة.

هناك العديد من قصات جينز التي تكون مريحة هذا الموسم وفي نفس الوقت تكون الأنيقة ومنها Wide-Leg Jeans، وهو عبارة عن لوك عصري ويناسب جميع الأعمار، خاصة الأجسام النحيفة، حيث إن هذا النوع من الجينز ظهرت به الفنانة نانسي عجرم خلال إحدى إجازاتها العائلية في العاصمة الفرنسية باريس.

قصة جينز Bootcut Jeans

من ضمن قصات الجينز التي تكون في موضة هذا الموسم هي Bootcut Jeans، حيث ظهرت به الفنانة رحمة رياض في إحدى جلساتها التصويرية، ونسقته مع قميص أبيض فضفاض، ما أظهرها في لوك مميز جمع البساطة والرقي، وفقا لموقع «ديلي ميل».


قصة Barrel-Leg Jeans

تتميز بناطيل الجينز «الباريل ليج» بقصتها الواسعة التي تضيق تدريجياً عند الكاحل، وهي تشبه إلى حد ما تصميم الشروال، الذي يكون أحد الأزياء التقليدية المنتشرة في بعض البلدان العربية، إذ يتناسب هذا التصميم مع الأجسام النحيفة نسبياً.

لم تقتصر قصات الجينز في هذا الموسم عند هذا الحد، ولكن جاء من ضمنها هي قصة جينز البوي فريند، فهو يعد إطلالة كاجوال مريحة وعصرية، ويوفر هذا التصميم إحساساً بالاسترخاء والحرية، وغالباً ما يأتي بتفاصيل عصرية مثل القطع والبهتان.

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